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depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kamerada…

’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremin şiddeti ve yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. İzmir’de 100’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremde ortaya çıkan görüntülerde yaşanan panikle vatandaşların sağa sola kaçıştığı ve polis ekiplerinin kontrol sağlamaya çalıştığı görüldü.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 11:35 Son Güncelleme: 7.11.2020 11:39 ABONE OL
İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kamerada…

İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalardaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların depremin şiddetiyle binalardan açık alana doğru kaçarak kurtulmaya çalıştıkları görülüyor.

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Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anında panik anları ve trafikte yaşananların çevredeki çeşitli güvenlik kameralarından gelen görüntüleri depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kamerada…
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