İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kamerada…

İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalardaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların depremin şiddetiyle binalardan açık alana doğru kaçarak kurtulmaya çalıştıkları görülüyor.

Son dakika: İzmir depreminden yeni görüntü! İşte deprem anında yaşanan dehşet anları | Video

Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anında panik anları ve trafikte yaşananların çevredeki çeşitli güvenlik kameralarından gelen görüntüleri depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.