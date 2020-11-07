İzmir’de çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı!

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Foça Kaymakamı Ali Çetin, karadan ve havadan müdahale edilen yangının yerleşim merkezlerini tehdit etmediğini bildirdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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