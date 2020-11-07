Kaçakçılar depoda yakalandı: 540 kilo tütün binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, İzmit İlçesinde bir depoya yapılan baskında 540 kilo kaçak tütün ile binlerce boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, İzmit İlçesinde bazı şahısların kaçak sigara ve tütün satışı yaptıklarına dair duyumlara ulaşıldı. Yapılan takip sonucu önceki gün İzmit İlçesinde bir depoya baskın yapıldı. Yapılan baskında depoda ve depo önünde yükleme yapılan araç içerisinde 540 kilo kıyılmış tütün, 12 paket TAPDK bandrolü bulunmayan kıyılmış tütün, 11 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 600 dal gümrük kaçağı makaron ve 100 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorguları devam ettiği ve adli merciiler sevk edileceği öğrenildi.