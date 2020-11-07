Kahraman Tunceli AFAD ekibi, kente döndü

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından canla başla arama kurtarma çalışmalarına katılan Tunceli AFAD ekibi, Tunceli'ye döndü.



Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku' nun bulunması için aylardır büyük çaba gösteren ve bir yıl içerisinde 100 mahsur vatandaşın yardımına koşan Tunceli AFAD ekibi, Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e de son teknoloji ekipmanlarıyla kısa sürede ulaşarak birçok vatandaşın kurtarılmasında başarılara imza attı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan ve 6 personel, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey apartmanlarındaki enkazda kurtarma çalışmalarına katılan Tunceli AFAD ekibi, bir çok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok vatandaşın kurtarılmasında görev aldı. Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan AFAD ekibi, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlamasıyla bugün Tunceli'ye döndü.



Ayda Gezgin'i bulduğu sırada öptüğü anlar fotoğraf karelerine yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, AFAD olarak, "Deprem haberini alır almaz tüm personelimiz burada toplandı. Başkanımızın emri ile Diyarbakır'a intikal ettik ve askeri uçaklarla İzmir'e indik. Türkiye'nin her yerinden AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, AKUT'umuz, JAK'ımız, belediyelerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için direk bölgeye intikal etti. Allah bir daha bölgemize böyle acılar yaşatmasın. Tüm ekiplerimizin emeklerine sağlık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim çalışmamız enkazdan son canımızı çıkartana kadar sürdü. Orda çalışan ekipler enkazımdan son taş kalkana kadar görev aldı. Bizde bugün Tunceli'ye dönmüş bulunmaktayız. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız İzmir'de kaldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralı vatandaşlarımıza da sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Arama çalışmalarında görev alan AFAD personeli Özgür " Arama kurtarma çalışmalarında Dünyaya örnek olan bir ülke olarak gösterilebiliriz. Deprem anında hemen kargo uçakları ile İzmir'e intikal ettik. Akşam saat 12'de ilk enkazımıza ulaştık. Oraya gittiğimizde yakın illerden bir çok ekip gelmişti. Şunu gördük biz artık arama kurtarmada çok iyiyiz. Orada bir çok insanın hayatına dokunduk bir çok vatandaşımızı sağ çıkardık maalesef hayatını kaybeden insanlarımızda oldu. Bir iki kişinin yapacağı iş değil tamimiyle ekip işidir. Biz buradan 7 personel gittik oraya. Bütün arama ekipleri olsun, gönüllüler olsun hep birlikte tüm bir vücut haline geldik. Bizim amacımız en kısa sürede bir cana ulaşabilmek bizim yorgunluğumuzu bir köşeye attı ve bize bir duygu kattı. Biz şöyle deriz her zaman bir can için bin çaba feda olsun. İzmir halkı bize çok büyük destek verdi psikolojik olarak çok iyi oldu. Tüm ekiplerle koordinasyonumuz da çok iyidi. Biz isterdik ki daha çok insana ulaşalım maalesef depremin büyüklüğü buna müsaade etmedi. Her canlıya ulaştığımızda sanki tazeleniyormuşuz gibi oldu. Şunu gördük biz bir afet ülkesiyiz nerede bir deprem olacağı belli değil o yüzden daha çok hazırlık yapmamız lazım. Daha çok insanların bilinçlenmesi lazım daha çok gönüllü arkadaşa ihtiyacımız var. Bireysel olarak taşın altına elimizi koymamız lazım. Emek veren tüm arkadaşların eline koluna sağlık. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.