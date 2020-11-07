Kaybettiği kimlik başına dert açtı... Hazırladığı sahte kimlikle tuttuğu otel odasında fuhuş yaptırmış!

İstanbul'da ikamet eden A.Ç. isimli genç kadına geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesinden bir tebligat geldi. Tebligatta genç kadın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmış ve davayla ilgili ifade vermesi gerektiği belirtiliyordu. Kendisine gelen tebligat sonrası adliyeye gelen genç kadın, hakkında 'Fuhuşa teşvik ve yer temin etme' suçundan dava açıldığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan genç kadın, suça konu adreste bulunmadığını, fuhuş mağduru kadınları tanımadığını ve İstanbul'dan hiç ayrılmadığını beyan etti.

KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞTİ MAĞDUR OLDU

Beyanı sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dosya İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık, A.Ç.'ye ait bilgilerinin yer aldığı kimlik kartında başka bir kadına ait fotoğraf belirledi. Söz konu kimlik, A.Ç.'nin geçtiğimiz aylarda kaybettiği kimlikti. Genç kadın kimliğinin kaybolduğuna dair resmi makamlara başvurmuş ve şikayetçi olmuştu. Yapılan kontrolde ise genç kadının kimliğiyle farklı GSM operatörlerinden 30'a yakın hat alınmıştı.

SAHTE KİMLİKLE TUTTUĞU OTEL ODASINDA FUHUŞ YAPTIRMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte kimliği oluşturan Hatice G.'ye ulaşıldı. Hatice G., alınan beyanında genç kadına ait kimlik bilgilerini kullandığını kabul ederek, 'Söz konusu kimliği Şişli'de yürürken sokakta buldum. Kimlikteki fotoğrafı kaldırdım ve kendi fotoğrafımı ekledim. Ardından bir barda işe girdim. İzmir ve İstanbul'daki otellerde çalışmaya başladım. İzmir'de bir otel odasını tuttum ve bu iş için kullanırken basıldık. Hakkımda böyle bir soruşturma başlatılınca korktum ve hazırladığım kimliği kullandım. Pişmanım' dedi. Genç kadın hakkında resmi belgede sahtecilikten soruşturma başlatıldı.