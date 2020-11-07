Kütahya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada: "Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; A. Z. ve E. Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine araçları takibe alınarak, tavşanlı yolu uygulama noktasında gerekli arama yapılmıştır. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden gerceklestirilen arama neticesinde;2.82 gram METAMFETAMİN, 75 gram Bonzai, Uyuşturucu imalatında kullanılan 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.

Şüpheliler A. Z. ve E. Ç. hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.