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'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruldu.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 7.11.2020 11:58 Son Güncelleme: 7.11.2020 11:58 ABONE OL
Kütahya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada: "Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; A. Z. ve E. Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine araçları takibe alınarak, tavşanlı yolu uygulama noktasında gerekli arama yapılmıştır. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden gerceklestirilen arama neticesinde;2.82 gram METAMFETAMİN, 75 gram Bonzai, Uyuşturucu imalatında kullanılan 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.
Şüpheliler A. Z. ve E. Ç. hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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Kütahya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe
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