Kütahya'dan İzmir'e dostluk ve kardeşlik köprüsü

İzmir'de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımıza destek amacıyla,Kütahya'dan 3 Tır dolusu gıda ve battaniye yardımı gönderildi.





Kütahya Valisi Ali Çelik, Tır'ların uğurlanması dolaysıyla yaptığı konuşmada: "Tüm milletimizi derinden üzen deprem felaketinde mağdur olan ve yaralarını sarmaya çalışan depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsa destek amacıyla temel gıda ürünleri ve battaniye dolu 3 Tır gönderiyoruz.Bu yardımların bir Tır'ı Organize sanayi Müdürlüğünce, 2 Tır ise Valiliğimiz Koordinesi ile yardımsever, kişi ve kuruluşların el birliği ile hazırlanmıştır.

Destek ve yardımlarımız devam edecektir.Allah böyle acıları Milletimize tekrar yaşatmasın" dedi.