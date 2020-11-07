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'dan 'e dostluk ve kardeşlik köprüsü

’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımıza destek amacıyla, ’dan 3 Tır dolusu gıda ve battaniye yardımı gönderildi.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 7.11.2020 11:59 Son Güncelleme: 7.11.2020 11:59 ABONE OL
Kütahya'dan İzmir'e dostluk ve kardeşlik köprüsü

İzmir'de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımıza destek amacıyla,Kütahya'dan 3 Tır dolusu gıda ve battaniye yardımı gönderildi.



Kütahya Valisi Ali Çelik, Tır'ların uğurlanması dolaysıyla yaptığı konuşmada: "Tüm milletimizi derinden üzen deprem felaketinde mağdur olan ve yaralarını sarmaya çalışan depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsa destek amacıyla temel gıda ürünleri ve battaniye dolu 3 Tır gönderiyoruz.Bu yardımların bir Tır'ı Organize sanayi Müdürlüğünce, 2 Tır ise Valiliğimiz Koordinesi ile yardımsever, kişi ve kuruluşların el birliği ile hazırlanmıştır.
Destek ve yardımlarımız devam edecektir.Allah böyle acıları Milletimize tekrar yaşatmasın" dedi.

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Kütahya'dan İzmir'e dostluk ve kardeşlik köprüsü
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