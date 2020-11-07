Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir?

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir atama kararı yayımlandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası yeni başkanı olarak atandı. Bu kararın ardından, Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Naci Ağbal kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kimdir ve memleketi neresidir?

SON DAKİKA: NACİ AĞBAL MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Uysal görevden alındı.

Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.