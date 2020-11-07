Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Kasım 2020 On numara sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları için bekleyiş bu akşam sona eriyor. MPİ Tv canlı yayın üzerinden de naklen yayınlanacak olan çekiliş bilindiği üzere her hafta Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşiyor. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 6 Kasım 2020 On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango ile On numara sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı…
On Numara çekiliş sonuçları ile bu akşam büyük ikramiyenin sahibi belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaraları doğru tahmin eden kişiler ikramiyenin sahibi olacak ve tam 130 bin 541 TL kazanacak. Haberimizin devamından Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz…
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 2, 10, 12, 15, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 53, 54, 54, 60, 67, 71, 73, 79 oldu. 9 bilen 32 kişi oldu ve 4 bin 150 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 576 oldu ve 288 TL ikramiye dağıtıldı.
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.