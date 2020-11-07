Heyecan dorukta! Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları MPİ canlı yayında belli olacak! 7 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile bu akşam devreden ve 77 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi de belli oluyor. İkramiyenin büyümesiyle beraber çekilişteki şanslı numaraları tahmin etmek isteyen şans oyunu severlerin bu oyuna ilgisi her geçen çekilişte daha da artarken bu akşamki çekiliş ise Seda Sayan'ın sunumu ile Tv8 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bu kapsamda çekilişin gerçekleştiği saate yaklaşırken araştırmalar da hız kazandı. Peki, Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ ile 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 77 milyon TL'yi aşkın ikramiyenin sahibi belli olacak. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve çekilişin sonuçlarına ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.