Heyecan dorukta! Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları MPİ canlı yayında belli olacak! 7 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

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Heyecan dorukta! Çılgın çekiliş sonuçları MPİ canlı yayında belli olacak! 7 Kasım Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severler bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın çekiliş sonuçları için nefeslerini tuttu ve bekleyişe geçti. Devreden büyük ikramiye 80 milyona yaklaşırken ikramiyenin devretmesiyle beraber bu şans oyununa da rağbet her geçen gün artıyor. Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ ile 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 18:48 Son Güncelleme: 7.11.2020 18:48 ABONE OL
MPİ ile Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çılgın sonuçları ile bu akşam devreden ve 77 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi de belli oluyor. İkramiyenin büyümesiyle beraber çekilişteki şanslı numaraları tahmin etmek isteyen şans oyunu severlerin bu oyuna ilgisi her geçen çekilişte daha da artarken bu akşamki çekiliş ise Seda Sayan'ın sunumu ile Tv8 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bu kapsamda çekilişin gerçekleştiği saate yaklaşırken araştırmalar da hız kazandı. Peki, ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ ile 7 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI: MPİ CANLI YAYIN İLE SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 77 milyon TL'yi aşkın ikramiyenin sahibi belli olacak. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve çekilişin sonuçlarına ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz…

MPİ ile Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

MPİ ile Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın oynayabilir.

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Heyecan dorukta! Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları MPİ canlı yayında belli olacak! 7 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
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