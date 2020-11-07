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'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

'ta ahır ve kiler bölümünde çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu ve çok sayıda yaşam malzemesi yandı.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 7.11.2020 19:53 ABONE OL
Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
Olay, Muş merkeze bağlı 45 kilometre uzaklıktaki Ağartı köyünde bir ahır ve kiler olarak kullanılan bölümünde meydana geldi. Mezrada besicilik yapan Mehmet Emin Sönmez'e ait ahırda ve kilerde sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktığı tahmin ediliyor. Yangını fark edenler hem köy sakinlerine hem de itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmeye başladığı yangın, kent merkezinden gelen itfaiyenin desteğiyle söndürüldü. Ancak ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan ve çok sayıda yaşam malzemesi tamamen yandı. Besici Mehmet Emin Sönmez, "Sabahın erken saatlerinde büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkan yangını komşularım bana haber verdi. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik ancak tüm müdahalelere rağmen 80 küçükbaş hayvan, 4 ton yem, ot biçme makinesi, bir çamaşır makinası, 2 süt makinası ve 25 kişilik aileye ait çok gıda malzememiz tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ben şu anda çok mağdur durumdayım. Devletten ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.

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Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
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