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Profesör koronaya yenik düştü

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. (59) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:09 ABONE OL
Profesör koronaya yenik düştü

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Tosun (59) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Tosun, hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Başımız sağ olsun. Kıymetli hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesi ve sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Kendimiz, sevdiklerimiz, insanlık için fert fert kurallara uymalıyız. Lütfen, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamayalım" dedi.

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Profesör koronaya yenik düştü
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