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'de korkutan görüntü! Üç ev bu sebeple boşaltıldı!

'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan oldu. Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerdeki tarım arazilerinde hasar oluştu. Heyelan bölgesindeki 3 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:34 Son Güncelleme: 7.11.2020 13:39 ABONE OL
Rize'de korkutan görüntü! Üç ev bu sebeple boşaltıldı!

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin Zafer Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize Çamlıhemşin'de heyelan; köy yolu kapandı | Video

Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.



Zafer Mahallesi Muhtarı Muhammet Oral, yağışların etkisiyle heyelan meydana geldiğini belirterek, "Şükürler olsun ki binalara bir metre kala heyelan durdu. Mahallede gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve vatandaşlarımız komşularının evlerinde geceyi geçirdi." dedi.

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Rize'de korkutan görüntü! Üç ev bu sebeple boşaltıldı!
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