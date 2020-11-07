Rize'de korkutan görüntü! Üç ev bu sebeple boşaltıldı!

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İlçenin Zafer Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Rize Çamlıhemşin'de heyelan; köy yolu kapandı | Video
Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.