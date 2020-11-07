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Havalimanı'nda Formula 1 hareketliliği

'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye 'si yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan dev kargo uçağı, Uluslararası Havalimanı'na indi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 19:22 ABONE OL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Formula 1 hareketliliği

Formula 1 araçlarını taşıyan dev kargo uçağı İstanbul'a geldi. Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan dev kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Saat 15.50'de havalimanına inen Cargolux Airlines İnternational şirketine ait Boeing 747 8F tipi kargo uçağındaki araç ve ekipmanlar, çok sayıda personel tarafından TIR'lara taşındı.

Malzemeler TIR'lara yüklendikten sonra yarışın yapılacağı Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park'a doğru hareket etti.

Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve ekipmanları, şu ana kadar beş kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yarışın ardından malzemeler kargo uçaklarıyla geri gönderilecek.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Formula 1 hareketliliği
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