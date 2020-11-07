Sevilen belediye başkanı Korona'ya yakalandı

Kocaeli Kandıra İlçesinin sevilen genç başkanı Adnan Turan, sosyal paylaşım hesabından yapmış olduğu açıklamada, kısa bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu.

Kocaeli Kandıra İlçesinin sevilen genç Belediye Başkanı Adnan Turan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, kısa bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testinin pozitifi çıktığını duyurdu. Turan iyi olduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı. " Değerli hemşehirlilerim, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumum gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum"