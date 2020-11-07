SON DAKİKA: Uzman isim uyardı! Marmara Denizi'ndeki depremden sonra 2 noktaya dikkat çekti! Büyük İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi

"2040 İLE 2050 ARASINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

İstanbul depremini 25 yıl sonra beklediğini ve bu süre içinde kentsel dönüşümün tamamlanması gerektiğini aktaran Ahmet Ercan, "Bir şeyi kırabilmeniz için yüklemeniz gerekiyor. Şimdi her yıl doğudan gelen bir bu yüklenme baskısı var İstanbul'un önündeki kabuğa. Aşağı yukarı 0.14 santimetre kadar yüklenme var ve yamuluyor yer burada. Ve yaklaşık dört buçukluk bir yamulma göreceğiz. Bunun için geçecek süre, 7 onda 2, 7 onda 3'lük deprem için, yaklaşık 32 yıldır. 99 depreminden sonra 32 yıldır. Bu da 2031'e denk geliyor. Birkaç yıl hatayla. Ancak bu doğrusal yığışım olmayacak. Yani yığışım bazı yıllar hızlı oluyor, bazı yıllar hiç olmuyor, bazı yıllar yavaş oluyor. Böyle bir durumda 2 bin 300 yıllık veri tabanını kullandığımızda, 9 yıkım gücünden büyük 16 tane deprem görmüş Marmara. Şu anda 17. yıkımcıl depremini bekliyor ve bunlar arasında sekmeli doğrusal bir ilişki var. Yani deprem sayısıyla,

Oluşum yılı arasında. Ve çok düzgün bir dağılım gösteriyor. O nedenle deprem yılı 2045 artı-eksi beş yıldır. Yani 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz. Yani her an deprem olur sözünün 21 yıldır doğru olmadığı artık ortaya çıktı. Dolayısıyla depremi yirmi beş yıl sonra bekliyoruz ama bu 25 yıllık aralığı biz, kentsel dönüşüm için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Yani sağlam yerde sağlam yapılar yapmak için iyi kullanmamız gerek" diye konuştu.