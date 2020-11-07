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: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

haberine göre, 'ın Bolvadin ilçesinde fay hattı boyunca derin yarıklar oluştu. Vatandaşları tedirgin eden yarılmalar sonrası oluşan çukurların derinliği 6 metreyi buldu. Mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz.

DHA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 12:07 Son Güncelleme: 7.11.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı.

Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu. Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.

Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz.

Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...

Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.

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Son dakika: Fay hattı boyunca dev yarıklar oluştu! Derinliği 6 metreyi buluyor, vatandaş tedirgin...
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