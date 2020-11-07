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Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile saat 22:00'dan sonra eğlence yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Ancak 'da saat 03.00 sıralarında bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı. TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'Koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 09:05 Son Güncelleme: 7.11.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapalı olması gerekirken açık olan eğlence mekanında bulunan 25 kişiye TCK'nın 195'inci Maddesi gereği para cezası kesildi.

Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesinde 4 Kasım tarihi itibariyle bazı işletmelerin eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.

Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

Ancak saat 03.00 sıralarında 'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

Mekana giren ekipler, kadınlı-erkekli 25 kişinin canlı müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti.

Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

Yasağa uymayan 25 kişiye, TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'Koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!
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