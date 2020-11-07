Son dakika haberi: Saat 22.00'dan sonra yasaklanmıştı! Eğlence mekanlarına polis baskını!

Ancak saat 03.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı.