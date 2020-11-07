Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan şok iddia! "Babam başkasının evinde öldü"

CEMİLE KAYA: "ENTRİKA DÖNDÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Şikayetinin ardından açıklamalarda bulunan Cemile Kaya, "Bir entrika döndü, bizim evde ölmedi, başkasının evinde öldü. Bu hanımlar için suç duyurusunda bulundum. Çok üzgünüm. Sormak istediğim şeyler var. Babamın şüpheli ölümünden dolayı şikayette bulundum" dedi. Babasının ağzı ve burnundan kan geldiğini söyleyen Kaya şunları söyledi: "Babam sustu, susturuldu. Hiç tanımadığımız, Alanyalı birinin adı Nermin, birinin adı Naime birileri çıkmış karşımıza. Kim kime 20 yıl bakar bedava. En son vesayet davası olmuştu, avukatımla çözdük. Bize teslim edileceği gün babam öldü. 20 yılın hesabını sorma zamanıdır. İçim çok yanıyor. Gereken ne varsa onu yapacağım. Bu arada kadın biraz kuvvetli olduğu için beni de tehdit edebilir, ama kadına buradan sesleniyorum, 'Karşında bir Cemile Kaya var artık, sus'. Şimdi bana ifade verme zamanın geldi."