GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 7 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile salgına ilişkin tüm gelişmeler Sağlık Bakanı tarafından son dakika haberi olarak duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; uzun süre durgunluğunu koruyan günlük tespit edilen pozitif hasta sayısında ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Bu kapsamda son rakamlara bakıldığında ülkemizde toplamda 379 bin 775 kişide Covid-19 tespit edilmiş ve 10 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilmişti. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte gelen son dakika günlük korona tablosu ile 7 Kasım Türkiye corona vaka sayısı…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 7 KASIM GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISINDA SON DURUM NE?

Günlük koronavirüs tablosu doğrultusunda açıklanan veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün düzenli olarak Türkiye corona virüsü vaka sayısı gibi tüm detayları Twitter hesabından paylaşıyor. Bir süredir 2 binin üzerinde kaydedilen pozitif hasta sayıları nedeniyle il bazlı tedbir kararları alınmaya devam ediyor…