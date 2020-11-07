GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 7 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile salgına ilişkin tüm gelişmeler Sağlık Bakanı tarafından son dakika haberi olarak duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; uzun süre durgunluğunu koruyan günlük tespit edilen pozitif hasta sayısında ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Bu kapsamda son rakamlara bakıldığında ülkemizde toplamda 379 bin 775 kişide Covid-19 tespit edilmiş ve 10 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilmişti. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte gelen son dakika günlük korona tablosu ile 7 Kasım Türkiye corona vaka sayısı…
Günlük koronavirüs tablosu doğrultusunda açıklanan veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün düzenli olarak Türkiye corona virüsü vaka sayısı gibi tüm detayları Twitter hesabından paylaşıyor. Bir süredir 2 binin üzerinde kaydedilen pozitif hasta sayıları nedeniyle il bazlı tedbir kararları alınmaya devam ediyor…
Bugünün tablosuna ulaşmak için tıklayınız...
BAKAN KOCA'DAN KORONA UYARISI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 83 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.
Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192'ye ulaştı. Hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654, aktif hasta sayısı 44 bin 241 oldu.
Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti
"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."