SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte dünya genelinde vakalarda ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durumun önüne geçilmesi adına ülkemizde de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu bağlamda bazı illerimizde sokakta sigara içme yasağı uygulanıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 9 farklı ilde uygulanacak. Peki, Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…
Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor.
İşte sokakta sigara içme yasağı bulanan illerimiz…
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
Muş´ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.