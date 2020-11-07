Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta yasağı olan 9 il…

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, bazı illerimizde sokakta yasağı uygulanmaya devam ediyor. Sigara kullanan vatandaşlar ise, sigara yasağı olan iller hakkında araştırmaları gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere sigara içimi için maskenin kalabalık alanda indirilmesi virüs yayılımında ciddi artışlara neden oluyor. Peki, Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta olan 9 il ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 10:20 Son Güncelleme: 7.11.2020 10:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte dünya genelinde vakalarda ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durumun önüne geçilmesi adına ülkemizde de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu bağlamda bazı illerimizde sokakta yasağı uygulanıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 9 farklı ilde uygulanacak. Peki, Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta olan 9 il…

SİGARA İÇME YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor.

9 İLİMİZDE SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI

İşte sokakta sigara içme yasağı bulanan illerimiz…

SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş´ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.

SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA