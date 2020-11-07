SON DAKİKA: Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte dünya genelinde vakalarda ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durumun önüne geçilmesi adına ülkemizde de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu bağlamda bazı illerimizde sokakta sigara içme yasağı uygulanıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar, şu an için 9 farklı ilde uygulanacak. Peki, Hangi illerde sigara yasağı var? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il…

SİGARA İÇME YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Söz konusu uygulama ile cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi ortam kullanım alanlarında sigara içilmesinin önüne geçmek amaçlanıyor.

9 İLİMİZDE SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI

İşte sokakta sigara içme yasağı bulanan illerimiz…