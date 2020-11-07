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Son dakika: İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul’da bölücü terör örgütü ’ya yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü  polislerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:32 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Terör örgütünün eylem ve faaliyetleri için İstanbul'un çeşitli yerlerinde yer/konum keşfi yaptığı tespit edilen şahıslar ile yine yaşanan bazı silahlı saldırılarla bağlantılı milislerin yakalanmasına yönelik 28 Ekim günü operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 1 tabanca ve 6 adet fişek ile birlikte çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da terör operasyonu! Eylem için keşif yapan şüpheliler yakalandı | Video

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Son dakika: İstanbul’da terör operasyonu
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