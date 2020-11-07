Stadyum gelin gibi süslendi

Gece boyunca Türk bayrakları, parti flaması ve Erdoğan'ın posterleriyle bir gelin gibi süslenen Kahramanmaraş 12 Şubat stadyumundaki hazırlıkları genel başkan yardımcısı Mahir Ünal Dulkadiroğlu, ilçe belediye Başkanı Necati Okay ve parti görevlileri ile gece kontrol etti.



Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı 4'üncü il kongresi ikinci defa 12 Şubat stadyumunda yapılıyor.