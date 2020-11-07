Süt banyosu cezaevinde bitti

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu skandalı ile ilgili iki işçi tutuklandı.Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezinde çalışan işçilerden Emre Sayar'ın (23) kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 işçi hakkında soruşturma başlattı. İşçiler Emre Sayar ve görüntüyü çeken Uğur Turgut (31) gözaltına alındı. İşçiler görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için yaptıklarını, kazandaki sıvının süt değil, dezenfektan olduğunu öne sürdü. Emre Sayar, dezenfektan içine sıcak su dökerek banyo yaptığını iddia ederken Uğur Turgut ise, "Emre ile temizlik yapıyorduk. Kazanın içerisinde dezenfektan olduğunu görünce, girip banyo yaparsa videoya çekeceğimi söyledim. O da girdi. Kazanın içinde kesinlikle süt yoktu" dedi. Mahkemeye çıkarılan iki işçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan süt toplama merkezi yetkilileri de iki işçiden şikâyetçi olacaklarını söyledi.