Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:27 ABONE OL
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir işletmede alışveriş yapan R.Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

R.Ö, ambulansla götürüldüğü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA