Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı.
Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir işletmede alışveriş yapan R.Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
R.Ö, ambulansla götürüldüğü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.