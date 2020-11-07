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'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve hastaneden kaçan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:51 ABONE OL
Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve hastaneden kaçan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tokat Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören S.A. ile A.B, cenazelerinin olduğunu söyleyerek hastane yetkililerinden izin talebinde bulundu.

Yetkililerin talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine S.A. ile A.B, hastaneden izinsiz ayrıldı.

İki hastanın hastanede bulunmadığını belirleyen sağlık görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, S.A. ile A.B'nin bulunması için çalışma başlattı.

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Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
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