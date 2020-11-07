Traktörüyle dereye uçtu

Kocaeli Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda, Rıdvan Demir isimli sürücü, kullandığı traktörü ile dereye uçtu. Kendi imkânları ile dereden çıkan Demir, kazayı şans eseri hafif sıyrıklar ile atlattı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Kartepe İlçesi Balaban Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde traktörü ile seyir halinde olan Rıdvan Demir isimli sürücü, yol kenarında gördüğü hurmalardan toplamak için traktörünü park etmeye çalıştığı esnada, traktörün hâkimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı görenler hemen Jandarma ve 112 ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçan sürücü, kendi imkânları ve çevredekilerin yardımı ile dereden çıkartıldı. Hafif sıyrıklar ile kazayı atlatan sürücü ayakta tedavi gördü. Dereye uçan traktör ise olay yerine çağırılan vinç ile derecen çıkartıldı. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.