TÜBİTAK Gaziantep’e gözlem evi kuracak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep'te bir gözlem evi kuracaklarını açıkladı. Mandal, "Gaziantep farklı özellikleri olan teknolojiyle de ilgili bir il. Buradaki gençler ve çocukların bilim ve teknolojiyle olan ilgilerini arttırmak ve onlara destek olmak için gözlemevi ile katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Prof. Hasan Mandal, TÜBİTAK yayınlarının satıldığı kitabevinin açılışı için geldiği Gaziantep'te tarihi Mecidiye Han'da gençlerle bir söyleşide buluştu. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Kariyer Planlaması ve Başarı" konulu söyleşide konuşan Mandal, dünyada bilim ve teknolojiye olan ihtiyacın giderek arttığını belirterek, "Küresel Kovid-19 salgını buna iyi bir örnek. İnsanlar aşı bulmak için çabalayıp duruyor" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın da aşı için çalıştığını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bu salgın bitecek ama bundan sonra biyolojik veya teknolojik bir saldırı olursa ne olacak? Burada bilim ve teknoloji devreye giriyor. Ya teknoloji üreteceksiniz ya da çok paranız olacak, satın alacaksınız. Satın almak kalıcı bir çözüm değil. Teknoloji üreten ve kullanan ülke ayrımı burada devreye giriyor. Teknoloji üretmek bugün ve gelecekte karşılaşacağımız güçlüklerin ortadan kaldırılması için önem arz ediyor" dedi.

Gençlere bilim, teknoloji, eğitim ve kariyer ile ilgili tecrübelerini aktaran Mandal, gelecekte önem kazanması beklenen beceriler ile ilgili bilgiler verdi. Mandal, teknoloji tasarımı ve programlama, kritik düşünme ve analiz ile sistem analizi ve değerlendirme gibi konuların daha da öne çıkacağına işaret etti. Mandal, "Analitik düşünme ve yenilikçilik" kavramının ise hep en başta istenilen beceri olduğunu vurguladı.

"GAZİANTEP'TEKİ PROJELER BİZİ DAHA ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Gaziantep'in sanayileşme ile birlikte teknoloji üretiminde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Hasan Mandal, "Buradan çok şey öğreniyoruz. O nedenle Gaziantep'teki projeler bizi daha çok heyecanlandırıyor. Gaziantepli gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini daha da arttırmak amacıyla buraya bir gözlem evi kuracağız" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜBİTAK'ın önemli çalışmalara imza attığını ve ülkemizdeki bilimsel projeleri desteklediğine dikkat çekerek, "Gençlerimizi TÜBİTAK yayınlarına daha kolay ulaşmaları için bu tarihi handa TÜBİTAK kitap satış ofisinin olmasını istedik. Gençlerimiz artık bilim ve teknolojiyle ilgili yayınlara daha rahat erişecek" dedi.