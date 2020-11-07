Van'daki göçmen kazasıyla ilgili yeni gelişme

Van'da göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonrası bir göçmenin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Evde 37 kaçak göçmen yakalanırlar bir kişi ise gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Van Erciş karayolunda göçmenleri taşıyan bir araç belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada bir göçmen hayatını kaybederken 6 göçmen yaralandı. Aracın şoförü ise yaralıları bırakıp kaçmıştı.

Kaza üzerine polis ekipleri inceleme başlatmış ve yapılan inceleme sonrası aracın şoförü yakalandı. Gözaltına alınan aracın şoförü Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri…