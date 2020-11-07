Vicdansızlar zehirlemişti! Canga hayata tutundu, tüm köylü sevindi

Yozgat'ın Oğulcuk Köyü'nde önceki gün kimliği belirlenemeyen bir vicdansız tarafından zehirli yiyecek verilerek öldürülmek istenen Canga isimli kurt köpeği hayata tutundu.





Oğulcuk Köyü'nde yaşayan Galip adlı vatandaş tarafından zehirlendiği fark edilince iğne vurulup yoğurt içirilerek kurtarılmaya çalışılan Canga'dan dün güzel haber geldi. Köy halkından emekli öğretmen Mustafa Topaloğlu Canga'nın kurtulduğunu şu sözlerle duyurdu: "Günaydın dostlar! Güne güzel bir haberle başlayalım. Canga hayata tutundu. Hızla iyileşiyor. Üç gün önce zehirlemişlerdi Canga'yı. Dün ziyaret ettik Galip Ustay'la. Bizi görünce bir sevindi, bir sevindi. Gözlerinin içi gülüyordu Canga'mızın. Yakında yürüyüşe başlayacak bizimle..."