Yağmur Damla bu kez kanseri yenemedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla Yanık'a, Şubat 2018'de lösemi teşhisi konuldu. Yağmur Damla, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aşçılık bölümü öğrencisi olan Yağmur Damla, 11 ay süren tedaviyle iyileşti. Ancak Aralık 2018'de sol gözü enfeksiyon kaptı. Yapılan tüm tedavilere rağmen gözünü kaybetti. Alınan gözünün yeri kalça dokusuyla estetik olarak doldurulan Yağmur Damla'nın lösemi hastalığı yeniden nüksetti. Liseli kız Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden tedavi görmeye başladı. Doktorlar iyileşmesi için, tek çarenin ilik nakli olduğunu söyleyince, Sağlık Bakanlığı yaptığı taramada Almanya'da Yağmur Damla için yüzde 99 uyumlu donör buldu. Nakil haziran ayında gerçekleştirilmişti. Ancak talihsiz genç kız önceki gün hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden alınan Yağmur Damla Yanık'ın cenazesi Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Dörtyol Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.