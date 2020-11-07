Yakalanmamak için tekneyi batırdılar! Denizde nefes kesen kovalamaca

Kocaeli İzmit Körfez'inde kaçak midye avladıkları tespit edilen ve suçüstü yapılan avcılar, polis botu ile yaptıkları 15 dakikalık kovalamaca sonunda, tekneyi batırarak karadan kaçmaya çalıştılar. Ancak polis ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

3 KİŞİNİN KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin bot ile akşam saatlerinde İzmit Körfez'inde yaptıkları kontroller esnasında, 3 kişinin kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edildi. Polis botunun kendilerine yaklaştığını gören kaçak avcılar, hemen tekneyi çalıştırarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yapılan takip esnasında avcılar kendilerine dur ihbarında bulunan polis ekiplerine ' Yaklaşmayın, kendimi atarım, yaklaşmayın tekneyi batırırız' şeklinde bağırmaya başladı.

250 ÇUVAL MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Polisin kendilerini yakalayacağını anlayan kişiler, Dilovasında bir limana yanaşarak tekneyi batırıp karadan kaçmaya çalıştı. Ancak Deniz Polisinin durumu Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine,3 kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin daha önceden yakalayarak bir kamyona yüklediği 250 çuval midyede polis tarafından ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 25. ve 36. Maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.