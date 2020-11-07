Yangından son anda kurtarıldı! Tedavi olacak

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye köyünde çıkan orman yangınında son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağa tedavi için Muğla Gökova hayvan hastanesine gönderildi.

Bir hafta önce Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde meydana gelen lokal orman yangınında son anda yanmaktan kurtulan kaplumbağa ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça Bölge Şefliği ve Datça Orman İşletme Müdürlüğü bir haftadır yaralı Kaplumbağaya bakım yapan hayvansever Nurcan Kaya'dan teslim aldı. Gökova hayvan hastanesindeki tedavisinden sonra talihsiz kaplumbağanın doğal ortama bırakılacağı belirtildi.