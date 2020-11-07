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son anda kurtarıldı! Tedavi olacak

'nın Datça ilçesi Me­su­di­ye köyünde çıkan orman yan­gı­nın­da son anda yan­mak­tan kur­ta­rı­lan kap­lum­ba­ğa te­da­vi için Muğla Gö­ko­va hay­van has­ta­ne­si­ne gön­de­ril­di.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.11.2020 16:26 ABONE OL
Yangından son anda kurtarıldı! Tedavi olacak

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye köyünde çıkan orman yangınında son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağa tedavi için Muğla Gökova hayvan hastanesine gönderildi.

Bir hafta önce Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde meydana gelen lokal orman yangınında son anda yanmaktan kurtulan kaplumbağa ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça Bölge Şefliği ve Datça Orman İşletme Müdürlüğü bir haftadır yaralı Kaplumbağaya bakım yapan hayvansever Nurcan Kaya'dan teslim aldı. Gökova hayvan hastanesindeki tedavisinden sonra talihsiz kaplumbağanın doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

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Yangından son anda kurtarıldı! Tedavi olacak
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