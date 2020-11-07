Yaşlı çifte FETÖ tuzağı! Polis 1.5 saatte yakaladı

İstanbul Beylikdüzü'nde telefonla aradıkları yaşlı çifte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve adınız 'FETÖ dosyasına karışmış, evdeki tüm altınlarınızı kontrol etmemiz lazım diyerek' 350 bin liralık altınlarını alan 2 şüpheli bir buçuk saat sonra altınları bozduracakları sırada Dolandırıcılık ekiplerince yakalandı.



İstanbul Beylikdüzü'nde emekli işçi C.N. (67) ve karısı H.N.(64) evde oturdukları sırada bir telefon geldi. Gelen telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi yaşlı çifte adınız FETÖ'ye karışmış, dosyada isminiz geçiyor. Bir yanlışlık yapmamak için evinizdeki tüm altınları güvenli bir kasaya koyacağız. Bunların hepsini biz gelip alacağız dediler.





Ne yapacağını bilemeyen yaşlı çift evde bulunan 350 bin liralık altını, bir poşete koyup gelen iki şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırılmış olacaklarını düşünüp oğullarını aradılar. Oğulları hemen durumu polise bildirdi.





DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA POLİSE ARADILAR



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkalleri belirlenen 2 şüphelinin peşine düşüldü. Ekipler şüphelileri Fatih'te bir kuyumcuda altınları bozduracakları sırada suçüstü gözaltına aldı.



1.5 SAAT SONRA YAKALANDILAR



Yaklaşık 1.5 saat sonra yakalanan 2 şüpheli ile birlikte altınların büyük bir kısmı 250 bin lirası da ele geçirildi. Polis 100 bin liralık altını arıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alına iki şüpheli Fatih A. ve Cihat T. adliyeye sevk edildi.