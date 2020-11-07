İçişleri Bakanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik ile yaya ölümlerinde yüzde 35'lik düşüş yaşandı. Karayolları Trafik Kanununda 2018 yılında yapılan değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldığı belirtildi.

'ÖNCE YAYA' GÖRSELİ ÇİZİLDİ



İçişleri Bakanlığı tarafından yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yaşamın' sloganı ile 81 ilde eş zamanlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında tüm illerde yaya geçitleri düzenlenirken, gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya 'yaya önceliği' ile ilgili eğitim verildi. Okul ve yaya geçitlerine dikkat çekmesi amacıyla 17 bin 948 yaya geçidine ve 11 bin 355 okul geçidine 'önce yaya' görseli çizildi.

YAYA ÖLÜMLERİ AZALDI



Yaklaşık 2 yıl önce yapılan düzenleme ile trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 35'lik bir düşüş yaşandı. 2016-2018 yılları arasında kaza yerinde bin 77 yaya hayatını kaybederken, düzenleme sonrasında 2018-2020 yılları arasında meydana gelen yaya ölümleri 382 kişi azalarak, 695'e düştü. 2016-2018 yılları arsında toplam 3 bin 230 yayanın, kaza yerinde ya da sonrasında hayatını kaybettiği belirlenirken, değişiklik sonrasında yüzde 26.7'lik bir düşüşle bu sayının 864 azalarak 2 bin 366'ya düştüğü tespit edildi