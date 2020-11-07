Yüksekova'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi çepeçevre saran dağların yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı güzel görüntüler oluştururken, ova ve kırsal kesimlerde hayvanlarını otlatan köylüler ise kar yağışıyla beraber eve dönmek için yola koyuldu. İlçede gündüz hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, gece saatlerinde ise -2 dereceye kadar düştü.