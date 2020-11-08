10 Kasım resmi tatil mi? Bu sene 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar ve resmi daireler tatil olacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi? Bu sorunun yanıtı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri içinde mi merak ediliyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.