600 bin liralık soygun yaptı, serbest kaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli'de bir iş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yakaladığı şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı.

Şişli'nin Halil Rıfat Paşa mahallesindeki bir iş merkezinden 26 Ekim'de, 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar, bir fotoğraf makinesi olmak üzere toplam değeri yaklaşık 600 bin Türk lirası olan eşya çalındı.

Hırsızın peşine düşen İstanbul Emniyeti, soygunu gerçekleştirenin B.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit etti. 7 Kasım'da yakalanan şüphelinin çaldığı şaraplardan bin 500 şişesini Şişli'ye bağlı Meşrutiyet mahallesinde bulunan bir iş merkezinde sakladığını belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.