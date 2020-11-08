‘61 bin 735 binada hasar tespiti yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. TOKİ Başkanlığı bünyesinde mimarların her gün, yeni yapılacak proje çalışmaların sürdürdüğünü anlatan Kurum, 15 gün içinde projelerin tamamlanacağını ve 1 ay içinde sahada inşaatlara başlanacağını belirtti. Kurum, "7 proje alanında enkazlar ve enkazların etrafındaki alanlarda riskli binalarda projeler hazırlıyoruz. 2+1 yapacağız ve zemin + 5 katı geçmeyecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Diğer ağır hasarlı veya yerinde "2+1 istemiyorum ben rezerv alandan istiyorum" diyen vatandaşlarımız için de şehir hastanemizin hemen arkasında yer alan şu an 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda çalışıyoruz. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, camisiyle, içindeki kültür merkezleri ile çok örnek bir şehircilik anlayışı ile projelerimizi yapıp orada da bir ay içerisinde projelerimize başlayıp bir yıl içinde de vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi. Kurum, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam bina 309, bağımsız bölüm olarak da 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı. 3 bin 152 az hasarlı, 372 de orta hasarlı binamız var. İzmir'de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulda hasar tespit çalışması yapılmıştır. 5 okulumuz ağır, 18 okulumuzun da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 5 bin civarında orta hasarlı konutumuz var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün itibarıyla başlatmış durumdayız" diye konuştu.