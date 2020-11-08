Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

'un Oltu ilçesinde yaşayan, 18 torun sahibi 78 yaşındaki isimli adamın tiki herkesi şaşkına çeviriyor. Tokgöz, yemek yediği anlar ve uyku dışında sürekli ıslık çalıyor. Ailesi ve köyde onu sevenler bu duruma alışmış olsa da bazen olmadık yerlerde ıslık çalan adamın tepki gördüğü de oluyor. Hasan Tokgöz'ün eşi Gülzade Tokgöz, yaptığı açıklamada "Islık çalmadığı zamanlarda hasta olduğunu gördük. Bazen kızıyorum, "ağzın da mı yorulmuyor" diyorum" ifadelerini kullandı. Hasan Tokgöz'ün durumunu değerlendiren Uzman psikolog Hülya Öztürk "Kişinin rahatlama amacı ile kafasındaki düşünceleri kontrol emek için ıslığı kullandığını söyleyebiliriz." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 11:38 Son Güncelleme: 8.11.2020 12:07 ABONE OL
78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Oltu'nun Yiğitler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 9 çocuk ve 18 torun sahibi Tahsin Tokgöz, ıslık çalmayı bırakamıyor. Sadece uyurken ve yemek yerken ıslık çalmayan Tokgöz, günlük yaşamında vazgeçemiyor. Çalışırken, dolaşırken, arkadaşlarıyla sohbet sırasında hep ıslık çalan Tokgöz, bu alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını söyledi.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Islık çalarak rahatladığını belirten Tokgöz, bazen eşi ve arkadaşlarının da kendisini uyardığını söyledi. Bazen rahatsız olup kızanların da olduğunu ifade eden Tokgöz, bu alışkanlığından vazgeçemediğini kaydetti.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Eşinin sürekli ıslık çaldığını vurgulayan Gülzade Tokgöz, çalmadığı zaman hasta olduğunu anladıklarını söyledi. Gülzade Tokgöz, "Bazen uyarıyorum; 'akşama kadar çalıyorsun ağzında mı yorulmuyor?' diyorum, o da 'çalmasam canım sıkılıyor' diye cevap veriyor. Köyde gençler her zaman çağırırlar, 'gel yanımızda otur çal' diye eşim nerede olursa olsun mutlaka ıslık çalar" diye konuştu.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Komşusu Kemal Tokgöz ise, "Herkes bilir. Tahsin Amca ıslık çaldığı zaman rahat eder. Onun için çoğu insan çaldığı ıslıktan rahatsız olmaz" dedi.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

ARAŞTIRMALAR ISLIĞIN RAHATLATICI OLDUĞUNU GÖSTERİR

Uzman psikolog Hülya Öztürk, Tahsin Tokgöz'ün ıslık çalma davranışıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu davranış dürtüsel olduğu gibi zaman zaman tik kaynaklı ya da obsesif okabe dediğimiz durumdan kaynaklı tiklerden ya da dürtüsellikten kişinin rahatlama amacı ile kafasındaki düşünceleri kontrol emek için ıslığı kullandığını söyleyebiliriz.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Çoğu araştırma, ıslığın rahatlatıcı özelliğinden bahseder. Bazen tik olarak kullanıyoruz, durduramıyoruz. Dürtüsel olarak toplu taşıma araçlarında, kalabalıklarda çalmamamız gereken yerlerde çalıyoruz.

78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...

Zaman zaman da bizi rahatlattığı için çalıyoruz. Tahsin Tokgöz Amcamız dürdüsel olarak kullanıyor ıslığı."

ARKADAŞINA GÖNDER
78 yaşındaki adam bunu yapmazsa hasta oluyor! Eşi usanmış durumda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA