8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

Bugün yapılacak İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar belli bir saat dilimi aralığında kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise çift yönlü trafiğe kapatılacak. Peki; 8 Kasım 2020 Pazar bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 8 KASIM PAZAR

Bugün saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

Haberin detayları şu şekilde;