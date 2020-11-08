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8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

8 Kasım 2020 Pazar günü İstanbul Maratonu yapılacak. Maraton, Yenikapı'da başlayıp aynı yerde sona erecek. Maraton sebebiyle çift yönlü olarak belli bir saat aralığında kapalı olacak. Hal böyle olunca; sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi. Peki; 8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? , neden kapalı ve ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:47 ABONE OL
8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

Bugün yapılacak İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar belli bir saat dilimi aralığında kapatılacak. ise çift yönlü trafiğe kapatılacak. Peki; 8 Kasım 2020 Pazar ? , neden kapalı ve ne zaman açılacak?

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 8 KASIM PAZAR

Bugün saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

Haberin detayları şu şekilde;

8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

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8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?
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