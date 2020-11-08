8 Kasım 2020 Pazar hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?

Bugün yapılacak İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar belli bir saat dilimi aralığında kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise çift yönlü trafiğe kapatılacak. Peki; 8 Kasım 2020 Pazar bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı ve ne zaman açılacak?
Bugün saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.
Haberin detayları şu şekilde;
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?
42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.