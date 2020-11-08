Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adana merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda biri kadın, 19 kişi gözaltına alındı.

Terör ekipleri tarafından gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı planlaması içerisinde oldukları belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana ve Muğla'da operasyon gerçekleştirildi. Ekipler 1'i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerden bazılarının dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişilere yönelik "silahla yaralama" ve "kulak kesme" eylemlerine karıştıkları iddia edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapıalan aramada silahın yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.