Adana’da bin 180 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki ve kaçak nargile tütünü ihbarını değerlendirerek, iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi ve Güneşli Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinde, sahte içki üretildiği ve kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. İki adrese yapılan operasyonda bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.