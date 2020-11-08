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'da 1 dönümlük alan yandı

'nın Ula ilçesinin mahallesinde çıkan orman yangınında, 1 dönüm alan zarar gördü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.11.2020 21:28 Son Güncelleme: 8.11.2020 22:52 ABONE OL
Akyaka'da 1 dönümlük alan yandı

Ula'nın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'da bir otelin arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

HEMEN İHBARDA BULUNULDU

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri, soğutma çalışmalarının sürdüğü ve 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Akyaka'da 1 dönümlük alan yandı
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