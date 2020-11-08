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'da traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan (73) ile eşi (64) hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 21:01 ABONE OL
Ankara'da traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerine doğru ilçe merkezi Hamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Çiftçi yönetimindeki 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

HAYATLARINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazada Nurettin Çiftçi ve eşi Hatice Çiftçi traktör altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiftçi çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ankara'da traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
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