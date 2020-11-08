Atatürk Barajı'nda Survivor heyecanı

Türkiye'nin ilk yerli televizyon programı İrade Oyunları Adası'nın çekimleri, Adıyaman'ın Atatürk Barajı'nda bulunan bir adada başladı.

Yarışmada dörder kişiden oluşan iki takım; doğa ile iç içe 15 gün geçirirken bir de yaşam mücadelesi verecek. Bölgesel kanallarda yayınlanacak olan program ile Adıyaman'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin görünürlüğünün artırılması ve kentin tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş'le birlikte İrade Oyunları yapımcısı Kenan Doğan, Mustafa Alagöz ve yarışma ekibini Atatürk Barajı üzerindeki adada ziyaret ederek, "Bu tür yarışma ve programlarla amacımız Kommagene ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihteki tek yerleşim yeri olan Adıyaman'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yöresel, coğrafi ve tarihi doğal zenginliklerin tanıtımını yaparak, ilimiz ve ilçemizin tarihteki misyonuyla doğu-batı sentezinde tekrar yeni bir medeniyet inşa etmek." dedi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atıcılık ve Okçuluk sporcuları da yer alırken İrade Oyunları yarışmaları ve Atıcılık ve Okçuluk sporcuları kıyasıya yarıştı.