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'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

'da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 08:57 Son Güncelleme: 8.11.2020 09:03 ABONE OL
Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Haramidere D-100 karayolunda bir köprü üzerinde seyreden 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aşağı düştü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan Ege K., İsa G. ve Oğuzhan T.'yi çıkarmak için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Köprüden aşağı düşen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
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