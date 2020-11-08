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Aydın'da kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verdi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Ekipler, Muhammed B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 20:48 ABONE OL
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı

İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, babasının evini yaktı
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