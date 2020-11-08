Balkonda otururken vuruldu, 19 gün sona yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Billur Sokakta yaşayan Taner Çakmak, evinin balkonunda oturduğu sırada sokakta olan silahlı çatışmada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre eşiyle boşanma aşamasında olan F.T. (30) ile kayınpederi arasında 19 Ekim günü silahlı çatışma çıktı. Bu sırada balkonda oturan ve olaylar ile ilgisi bulunmayan 33 yaşındaki Çakmak'ın başına saçmalar isabet etti. Olaya karışan F.T. ile yanında bulunan arkadaşı F.K. (50) olay yerinden hafif ticari bir araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

19 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olaydan iki gün sonra şüpheliler F.T. ve F.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen her iki zanlıda tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Taner Çakmak ise 19 gün süren yaşam savaşını dün akşam saatlerinde kaybederek yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesinin pazar günü Körfez İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.