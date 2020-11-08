Bulgar turistler aspirin bırakmadı

Bulgarıstan'ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, son günlerde ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine, Edirne'deki eczanelere akın etmeye başladı. Özellikle bazı bilim insanlarının virüse karşı pıhtılaşmayı önleme özelliğiyle iyi geleceğini öne sürdüğü aspirini kutu kutu alan Bulgar ziyaretçiler, bu noktada satışları da ikiye katladı. Bulgar turistlerin, aspirine rağbeti yükseltmesiyle ecza depolarında da ilacın 100 miligramlık formları tükendi. Eczanelere Bulgarca bilgilendirici afişler asıldı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.